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Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Sénégal se désolidarise officiellement

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XALIMANEWS: La Mission permanente de la République du Sénégal auprès de l’Union africaine a officiellement clarifié la position de Dakar concernant la candidature de l’ancien chef de l’État, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Dans une correspondance datée du 27 mars 2026 et adressée à la Commission de l’Union africaine à Addis-Abeba, la représentation diplomatique sénégalaise indique avoir pris acte d’une note verbale relative à un projet de décision portant approbation de cette candidature.

Toutefois, le document précise sans ambiguïté que le gouvernement sénégalais n’a, à aucun moment, soutenu ni endossé cette initiative. Il souligne également que Dakar n’a pas été associé à la démarche, laquelle serait portée par la République du Burundi.

Dans ce contexte, les autorités sénégalaises insistent sur le fait que le Sénégal ne saurait être considéré comme partie prenante à cette procédure visant à promouvoir Macky Sall à la tête de l’Organisation des Nations unies.

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Cette prise de position officielle marque une clarification importante dans un dossier à dimension diplomatique sensible, où l’adhésion du pays d’origine du candidat constitue généralement un élément déterminant.

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