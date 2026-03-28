Depeches

Dakar : comment un mineur dénoncé par son père a aidé la DIC à démanteler un réseau de prostitution masculine

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Un vaste réseau présumé de pédocriminalité et de prostitution masculine a été démantelé par la Division des investigations criminelles (DIC), à la suite d’une plainte d’un père de famille inquiet du changement de comportement de son fils mineur.

Selon les informations rapportées par le journal Libération, les faits remontent à la période de la Korité. Le père, intrigué par l’attitude de son fils âgé de 17 ans, installé chez un parent à Dakar, a procédé à une vérification de son téléphone portable. Il y aurait découvert des vidéos à caractère sexuel, le poussant à saisir immédiatement les autorités au commissariat de Ndar M’Bata, avant le transfert du dossier à la DIC.

Un système organisé de prostitution impliquant un mineur

Entendu par les enquêteurs, le mineur, identifié sous les initiales S. Ndao, aurait expliqué avoir été introduit dans ce réseau après une rencontre avec un individu se présentant comme entrepreneur, dans un hôtel de la place.

D’après ses déclarations, il aurait ensuite été mis en relation avec plusieurs clients, qui lui versaient des sommes comprises entre 70 000 et 250 000 FCFA en échange de relations sexuelles. Les enquêteurs évoquent un système structuré impliquant plusieurs personnes issues de divers milieux.

DEPECHES

Ziguinchor : trois talibés surpris en pleins ébats dans un bâtiment, une enquête ouverte
Guédiawaye : Adama Adus Fall placé en garde à vue après des propos contre la police
Drame à la Médina : un élève de 11 ans tué dans l’effondrement d’un monte-charge sur un chantier
Affaire Pape Cheikh Diallo : comment les téléphones ont fait basculer l’enquête, les aveux de Kader

Plusieurs interpellations et une enquête en cours

L’exploitation du téléphone du mineur aurait également permis de découvrir des vidéos compromettantes liées à Zale Mbayedéjà incarcéré dans l’affaire Pape Cheikh Diallo gérée par la Brigade de Recherches de Keur Massar.

À ce stade, cinq individus présentés comme des clients ont été arrêtés puis déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye. Au total, une quinzaine de personnes seraient dans le viseur des enquêteurs.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte de ce réseau et d’identifier d’éventuelles ramifications.

Share This Article
Previous Article ONU : le camp Macky Sall réagit après les objections de certains États africains
Next Article Ziguinchor : trois talibés surpris en pleins ébats dans un bâtiment, une enquête ouverte
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima
A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Une célèbre actrice de “Bété Bété” déférée pour vol présumé…

Depeches

“Couple Pape Cheikh- Kader Dia” : ce que révèlent les investigations en cours

Depeches

Kaolack: 05 enfants âgés entre abusés par M. Diallo, ce que cet enfant a révélé a tout déclenché 

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo : un journaliste de Kéwoulo arrêté

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Sénégal vs Pérou: les Lions présentent leur trophée à la diaspora au stade de France

Football

Mondial 2026 : la RDC affrontera la Jamaïque en finale des barrages intercontinentaux

Football

« Braquage administratif » : Abdoulaye Fall lance l’offensive contre la CAF et saisit le TAS

Football

CAF : le Sénégal contre-attaque et vise des responsables pour corruption (avocat)

Football

Finale CAN 2025 : le Sénégal conserve son titre, aucune restitution exigée à ce stade