Dakar : comment un mineur dénoncé par son père a aidé la DIC à démanteler un réseau de prostitution masculine

XALIMANEWS: Un vaste réseau présumé de pédocriminalité et de prostitution masculine a été démantelé par la Division des investigations criminelles (DIC), à la suite d’une plainte d’un père de famille inquiet du changement de comportement de son fils mineur.

Selon les informations rapportées par le journal Libération, les faits remontent à la période de la Korité. Le père, intrigué par l’attitude de son fils âgé de 17 ans, installé chez un parent à Dakar, a procédé à une vérification de son téléphone portable. Il y aurait découvert des vidéos à caractère sexuel, le poussant à saisir immédiatement les autorités au commissariat de Ndar M’Bata, avant le transfert du dossier à la DIC.

Un système organisé de prostitution impliquant un mineur

Entendu par les enquêteurs, le mineur, identifié sous les initiales S. Ndao, aurait expliqué avoir été introduit dans ce réseau après une rencontre avec un individu se présentant comme entrepreneur, dans un hôtel de la place.

D’après ses déclarations, il aurait ensuite été mis en relation avec plusieurs clients, qui lui versaient des sommes comprises entre 70 000 et 250 000 FCFA en échange de relations sexuelles. Les enquêteurs évoquent un système structuré impliquant plusieurs personnes issues de divers milieux.

Plusieurs interpellations et une enquête en cours

L’exploitation du téléphone du mineur aurait également permis de découvrir des vidéos compromettantes liées à Zale Mbayedéjà incarcéré dans l’affaire Pape Cheikh Diallo gérée par la Brigade de Recherches de Keur Massar.

À ce stade, cinq individus présentés comme des clients ont été arrêtés puis déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye. Au total, une quinzaine de personnes seraient dans le viseur des enquêteurs.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte de ce réseau et d’identifier d’éventuelles ramifications.