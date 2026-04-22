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Auberge “Le Walo” Rosso: révélations sur une affaire de traite et d’exploitation sexuelle

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XALIMANEWS: La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux frontières (DPAF), a déféré au parquet, le 20 avril 2026, un individu poursuivi pour plusieurs infractions graves, notamment traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, proxénétisme, incitation à la débauche, association de malfaiteurs et exploitation d’un établissement d’hébergement sans autorisation.

Cette affaire fait suite à une opération menée par le Commissariat spécial de Rosso, qui a mis à la disposition des enquêteurs plusieurs femmes de nationalités sénégalaise et étrangère. Elles auraient été retrouvées dans une auberge dénommée « Le Walo », située à Rosso-Sénégal, où elles étaient soupçonnées de se livrer à la prostitution.

Entendues par les services de la DNLT, les intéressées ont toutes confirmé exercer des activités de prostitution au sein de l’établissement. Elles ont déclaré être logées par le propriétaire des lieux, le mis en cause, contre une somme journalière de 16 000 FCFA, incluant la mise à disposition de chambres pour recevoir leur clientèle.

L’une des victimes présumées a, par ailleurs, indiqué avoir été recrutée au Nigeria avant d’être contrainte à la prostitution. Elle affirme avoir été manipulée par une complice du suspect, qui lui aurait imposé le remboursement d’une dette fictive de 3 000 000 FCFA, présentée comme des frais de voyage inexistants.

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Face aux enquêteurs, le suspect a partiellement reconnu les faits. S’il admet être propriétaire de l’auberge et percevoir les redevances journalières, il soutient que les occupantes des lieux s’y installent volontairement. Il reconnaît toutefois ne pas disposer de l’agrément du ministère du Tourisme nécessaire à l’exploitation d’un établissement d’hébergement, tout en affirmant détenir une licence de vente de boissons alcoolisées.

À l’issue de sa garde à vue, l’individu a été présenté au procureur de la République. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller d’éventuels complices impliqués dans ce réseau.

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