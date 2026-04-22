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Grève générale de 72h dans le secteur de la santé : la F2S passe à l’action

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XALIMANEWS: (Sud quotidien) Encore des remous dans le front social : à partir de ce mercredi 22 avril 2026, la Fédération des syndicats de la santé démarre une grève de 72h dans le secteur de la santé sans service minimum sur toute l’étendue du territoire national.

Cette paralysie du système sanitaire vient s’ajouter à la rétention d’informations sanitaire et le boycott des supervisions qui est resté en vigueur depuis plusieurs mois. Selon les camarades de Cheikh Seck, la crise dans le secteur de la santé et de l’action sociale ne cesse d’empirer à cause du mutisme de l’Etat. Ils estiment que cette attitude risque de mener le Sénégal vers des situations extrêmement difficiles et dévastatrices du système de santé avec des risques majeurs de déclanchement d’épidémies ou de mauvaise prise en charge des malades, en raison du manque de vision mais surtout de la gouvernance basée sur du « népotisme ».

« Les déclarations d’intentions faites sur la vision en matière de politique sanitaire contenue dans « l’agenda National de transformation Sénégal 2050 » pour le volet sanitaire ne reflète pas la réalité ni les actes posés par les autorités. Le budget de la santé de cette année a connu une coupure drastique de presque 50 milliards au moment où certaines maladies qui avaient disparu sont en train de ressurgir de façon extrêmement inquiétante. C’est le cas de la lèpre et certaines zoonoses comme le MPOX ou la fièvre de la vallée du RIFT » a renseigné le communiqué. Et d’estimer : « le budget alloué au secteur de la santé dans la loi des finances de l’année 2026, (7000 Milliards) n’est que de 2,9% du budget global. Malgré la faiblesse du financement de la santé, la part contributive de l’Etat sénégalais n’est que de 21% ; extrêmement grave. A vous de juger entre les déclarations d’intention et les actes posés. »

Revenant sur leur plateforme revendicative, la F2S évoque le respect des accords du 10 Mai 2022 avec le gouvernement et du 29 Décembre 2023 avec le ministère de la Santé, la généralisation de l’indemnité de logement, la finalisation du processus de reclassement des infirmiers, sages-femmes et techniciens, ainsi que la gestion des carrières, le recrutement dans la fonction publique, la régularisation et l’intégration du personnel contractuel et communautaire dans cette même fonction publique, la mise en compétition des postes de directions, et la définition de profil de poste, la signature du décret portant organisation et fonctionnement de l’ENDSS entre autres.

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Toutefois, la F2S, réitère encore son appel au gouvernement à trouver des solutions rapides à ses doléances afin d’éviter une situation de non-retour dont le gouvernement serait le seul responsable.

DENISE ZAROUR MEDANG SUD Quotidien

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