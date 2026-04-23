Affaire de pédophilie à l’internat de la mosquée omarienne : cinq personnes arrêtées

XALIMANEWS: Une affaire d’une gravité exceptionnelle secoue actuellement l’internat de la mosquée omarienne à Dakar. Selon les informations relayées par Libération, un encadreur ainsi que quatre pensionnaires ont été interpellés dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés de viols répétés sur mineur et d’actes contre nature.

À l’origine de l’affaire, une plainte déposée par les parents d’un enfant de 12 ans, pensionnaire de l’établissement. Le mineur aurait subi des abus à plusieurs reprises, des faits corroborés par des examens médicaux révélant des lésions graves.

Les cinq suspects ont été placés en garde à vue au commissariat de Rebeuss. L’enquête se poursuit pour établir toutes les responsabilités dans cette affaire qui suscite une vive indignation dans l’opinion publique.