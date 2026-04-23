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Affaire Pape Cheikh Diallo : comment le journaliste Souleymane Fatou Ndao de Malikia TV a été rattrapé par l’enquête

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XALIMANEWS: L’enquête menée dans le cadre de l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo » prend une ampleur inédite. Sur délégation du juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches de Keur Massar a intensifié les interpellations, franchissant désormais le seuil des 75 personnes arrêtées.

Parmi les dernières personnes mises en cause figure Souleymane Fatou Ndao, journaliste à la chaîne religieuse Malikia TV. Selon des sources proches du dossier, son nom est apparu au cours des auditions menées par les enquêteurs, notamment à travers les déclarations d’un individu présenté comme l’un des six partenaires présumés du chanteur Djiby Dramé, interpellé quelques jours plus tôt.

D’après les premiers éléments, ces révélations auraient été jugées suffisamment précises et concordantes pour justifier son interpellation. Convoqué puis entendu par les gendarmes, le journaliste a été placé en garde à vue après avis du magistrat instructeur, qui suit de près l’évolution de cette procédure sensible.

Le dossier, désormais entre les mains de la justice, continue de s’étoffer au fil des auditions. Le procureur Saliou Dicko a été officiellement informé des faits, signe que l’affaire a franchi un cap judiciaire important.

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Cette vague d’arrestations, rare par son ampleur, met en lumière un réseau présumé aux ramifications multiples, touchant différents profils, y compris dans le milieu médiatique. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités de chacun et de faire toute la lumière sur cette affaire qui suscite une vive attention au sein de l’opinion publique.

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