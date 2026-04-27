Sénégal-Agriculture: Ousmane Sonko annonce une nouvelle orientation stratégique pour renforcer la souveraineté alimentaire

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé, ce dimanche, la volonté du gouvernement de faire de l’agriculture un pilier central du développement économique du Sénégal. Une nouvelle orientation est en cours d’élaboration afin de corriger les insuffisances des politiques passées et de renforcer durablement la souveraineté alimentaire du pays.

En visite à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA), qui a pris fin ce dimanche, le chef du gouvernement a souligné que l’agriculture constitue un secteur essentiel pour tout État aspirant à un développement solide. Selon lui, aucun pays ne peut bâtir une économie forte sans s’appuyer sur un secteur primaire performant.

Dans un pays en pleine construction, Ousmane Sonko estime que l’agriculture, l’élevage et la pêche doivent être placés au cœur des priorités nationales. Il a rappelé que les expériences passées ont montré plusieurs limites, marquées par des programmes parfois mal adaptés aux réalités des producteurs et aux besoins des populations.

Le Premier ministre a également relevé que de nombreux pays qui négligent leur agriculture restent confrontés à des difficultés structurelles persistantes en matière de développement.

Une nouvelle politique agricole en préparation

Face à ce constat, le gouvernement travaille actuellement à la mise en place d’une nouvelle politique agricole nationale. Cette réforme vise à redéfinir en profondeur l’approche du secteur en intégrant l’ensemble de ses dimensions, notamment la production, l’accès au foncier, les subventions, le financement et la commercialisation.

L’objectif principal de cette nouvelle orientation est clair : atteindre la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis des importations.

Ousmane Sonko a également indiqué que cette dynamique s’inscrit dans le cadre du Plan national de transformation, dont la réussite dépend fortement de la performance du secteur agricole.

Agriculture et industrialisation

Au-delà de la production, le Premier ministre a insisté sur le rôle structurant de l’agriculture dans le développement industriel du pays. Selon lui, ce secteur génère d’importantes opportunités de transformation, notamment dans les industries textiles, du cuir et des peaux.

Il a ainsi souligné que le développement d’une agriculture forte constitue une base essentielle pour la croissance du secteur secondaire et la création de valeur ajoutée locale.

Des avancées et des défis à relever

Ousmane Sonko s’est félicité des progrès enregistrés ces dernières années, affirmant que les rendements agricoles ont connu une hausse significative, permettant d’atteindre une forme d’autosuffisance sur certains produits.

Il a également salué les avancées techniques et scientifiques dans le secteur de l’élevage, notamment les efforts d’amélioration des espèces locales adaptées aux conditions du pays.

Toutefois, il a insisté sur la nécessité d’une meilleure organisation des circuits de distribution afin de réduire les pertes post-récoltes et d’assurer une commercialisation plus efficace des produits agricoles.

Promotion du consommer local

Dans cette perspective, le gouvernement a demandé aux institutions publiques telles que les casernes, écoles et universités de privilégier la consommation de produits locaux, notamment le riz sénégalais.

Le Premier ministre a également salué l’engagement des acteurs du secteur agricole, des producteurs aux institutions financières, en leur réaffirmant le soutien de l’État.

« Vous aurez toujours l’État du Sénégal à vos côtés », a-t-il assuré, appelant à une mobilisation collective autour de cette ambition nationale.

Concluant son intervention, Ousmane Sonko a invité les acteurs à l’unité et à l’engagement pour transformer le pays à travers une agriculture forte et compétitive.