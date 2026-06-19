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À New York, le Sénégal soutient l’offensive diplomatique de l’APF pour intégrer l’ONU comme observateur।

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XALIMANEWS: New York – Le Sénégal a joué un rôle central dans la mobilisation diplomatique menée par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) en vue de l’obtention du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Conduite par Monsieur El Malick Ndiaye, Premier vice-président de l’APF, aux côtés de Madame Amelia Lakrafi, déléguée générale de l’organisation, ainsi que de plusieurs membres du Bureau, cette mission a été marquée par une série de consultations et de séances de travail de haut niveau à New York.

Les échanges ont réuni plusieurs partenaires institutionnels et diplomatiques afin de coordonner les démarches, renforcer les soutiens autour de cette candidature et promouvoir la vision de la Francophonie parlementaire au sein du système multilatéral international.

Dans ce cadre, la délégation de l’APF a notamment rencontré les responsables de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), partenaire stratégique dans la promotion des valeurs de démocratie, de paix, de solidarité et de coopération qui fondent l’espace francophone.

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Des consultations ont également été menées avec plusieurs représentants permanents auprès des Nations Unies, notamment ceux du Sénégal, du Qatar, de la France, du Canada, de l’Andorre, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, de l’Arabie saoudite et de la Guinée équatoriale. La délégation a également échangé avec des responsables du Programme des Nations Unies pour le développement.

Ces rencontres ont permis de présenter les fondements et les ambitions de la candidature de l’APF, tout en recueillant les appréciations et les soutiens de ses partenaires internationaux.

Selon les responsables de l’organisation, l’obtention du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies représenterait une étape majeure pour la Francophonie parlementaire. Elle renforcerait sa visibilité internationale, son influence institutionnelle ainsi que sa capacité à contribuer davantage aux débats mondiaux relatifs à la paix, à la sécurité, à la gouvernance et au développement durable.

Forte de ses 95 sections membres réparties sur les cinq continents et représentant près d’un milliard de citoyens, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie ambitionne ainsi de porter plus efficacement la voix des peuples francophones au sein des instances internationales et de promouvoir le dialogue, la démocratie et le multilatéralisme.

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