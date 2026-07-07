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Baccalauréat 2026 : un détenu du Camp pénal de Liberté 6 décroche une mention Assez Bien

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XALIMANEWS: L’Administration pénitentiaire a annoncé avec satisfaction la réussite d’un détenu du Camp pénal de Liberté 6 à l’examen du baccalauréat 2026. Le candidat s’est distingué en obtenant la mention Assez Bien, une performance saluée comme un symbole de persévérance et de résilience.

Selon l’Administration pénitentiaire, ce succès met en évidence l’importance de l’accès à l’éducation en milieu carcéral et les efforts consentis par les personnes détenues qui choisissent de poursuivre leur formation malgré leur situation.

Cette réussite témoigne également de l’engagement des services pénitentiaires et de leurs partenaires en faveur de l’instruction, de la formation et de la préparation à la réinsertion sociale, conformément à leur mission de service public.

L’Administration pénitentiaire a adressé ses chaleureuses félicitations au lauréat, tout en rendant hommage aux enseignants et à l’ensemble des acteurs ayant contribué à son accompagnement. Elle souligne que leur engagement fait de l’éducation un puissant levier de réinsertion.

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À travers cette réussite, l’Administration rappelle que l’éducation demeure un facteur essentiel d’espoir, de reconstruction et de réinsertion sociale.

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