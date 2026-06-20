Développement local : Apolinaire Amadou Diatta met en avant les actions communautaires à Malika

XALIMANEWS: Le cadre et responsable politique de Pastef à Keur Massar, Apolinaire Amadou Diatta, a pris part, vendredi 19 juin 2026, à une cérémonie de distinction (« Sargal ») organisée à Diamalaye, dans la commune de Malika, par le GIE Suxali Sunu Goxx.

Accompagné du Directeur général Hady Touré, M. Diatta a assisté à cette rencontre placée sous la conduite de la présidente du GIE, Mme Mareme Coundoul, qu’il a chaleureusement remerciée pour son invitation ainsi que pour l’accueil réservé à sa délégation.

Dans une déclaration rendue publique à l’issue de l’événement, le responsable politique a salué l’engagement des organisateurs et magnifié cette initiative qu’il considère comme une contribution significative au développement de la commune de Malika et, plus largement, du département de Keur Massar.

« Je félicite les organisateurs pour cette belle initiative qui participe au rayonnement de notre territoire et au renforcement du tissu social », a-t-il déclaré.

Apolinaire Amadou Diatta a également mis en avant la nécessité de promouvoir les actions communautaires favorisant la cohésion sociale et l’inclusion des populations. Selon lui, ces initiatives traduisent concrètement la vision portée par le slogan « Chaque Massarois compte ».

« Loin d’être un simple slogan, cette devise est aujourd’hui une réalité palpable sur le terrain à travers des actions concrètes qui renforcent la solidarité et contribuent au progrès de notre communauté », a-t-il souligné.

Cette cérémonie de « Sargal » a réuni plusieurs acteurs communautaires et responsables locaux autour des valeurs de reconnaissance, d’engagement citoyen et de développement participatif.

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