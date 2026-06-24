AEE POWER EPC attaque Thierno Alassane Sall en justice : les lourdes accusations

XALIMANEWS: La société AEE POWER EPC a officiellement déposé une plainte contre le député Thierno Alassane Sall pour plusieurs faits qu’elle juge particulièrement graves.

Selon les informations disponibles, l’entreprise lui reproche notamment la diffusion de fausses nouvelles, des actes de diffamation ainsi que des déclarations mensongères faites publiquement.

La plainte vise également la collecte et l’obtention présumées de manière frauduleuse de documents bancaires appartenant à une société internationale, ainsi que la divulgation non autorisée de données bancaires confidentielles.

AEE POWER EPC estime que la publication de ces informations avait pour objectif de porter atteinte à son image, à sa réputation ainsi qu’à celle de son dirigeant. L’entreprise évoque en outre des faits d’atteinte à l’image et à la notoriété d’une société internationale et de son responsable.

Enfin, la société accuse le parlementaire de violation du secret de l’instruction.

Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte marqué par une vive polémique autour de dossiers à caractère économique et financier. À ce stade, aucune réaction officielle de Thierno Alassane Sall n’a encore été enregistrée concernant cette plainte.