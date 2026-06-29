🔴 DIRECT | Révision constitutionnelle : l’opposition tente de manifester, plusieurs arrestations

XALIMANEWS: L’opposition, accompagnée de plusieurs membres de la société civile, s’est rassemblée ce lundi aux abords de l’Assemblée nationale pour protester contre la proposition de révision constitutionnelle portée par la majorité parlementaire de Pastef.

Empêchés d’accéder aux grilles de l’institution par un important dispositif des forces de l’ordre, les manifestants ont été dispersés à plusieurs reprises. Malgré cela, plusieurs responsables de l’opposition ont tenté de se rapprocher de l’Assemblée afin d’exprimer leur rejet du texte soumis à l’examen des députés.

Au moment où ces lignes sont écrites, les députés ont entamé les travaux en séance plénière consacrés à l’examen de la proposition de loi constitutionnelle, tandis que la tension demeure perceptible aux alentours de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, dans le cadre de cette mobilisation contre la révision constitutionnelle, le correspondant de Xalima nous informe que plusieurs figures du collectif Le Peuple ont été interpellées. Parmi elles figurent Pape Gorgui Ndong, Abdou Karim Gueye, plus connu sous le nom de Xrum Xaxx, ainsi que d’autres membres du collectif. Les circonstances de ces arrestations et les éventuelles poursuites engagées n’ont pas encore été officiellement détaillées.