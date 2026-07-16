International

Bassirou Diomaye Faye à Doha : le Sénégal réaffirme son amitié avec le Qatar après la disparition du Père Émir

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le Chef de l’État sénégalais, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est rendu ce matin au Palais de l’Émir à Doha pour présenter, au nom du peuple sénégalais, ses condoléances à Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à sa famille ainsi qu’au peuple qatari, suite au décès du Père Émir Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani.

Ce déplacement personnel du Président de la République témoigne, selon la Présidence, de la profondeur des liens d’amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et le Qatar.

Lors de cette audience, Bassirou Diomaye Faye a salué la mémoire du défunt Père Émir, qu’il a présenté comme un grand visionnaire et un acteur majeur dans la construction des relations historiques entre les deux pays.

Le Chef de l’État a également exprimé sa compassion et sa solidarité à l’Émir du Qatar, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre le renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Doha.

DEPECHES

Course au secrétariat général de l’ONU : Macky Sall obtient le soutien et l’écoute du Pakistan
51e Session de l’APF : El Malick Ndiaye défend la voix du Sénégal à Yaoundé
APF 2026 : Malick Ndiaye à Yaoundé pour officialiser son accession à la vice-présidence
Pourquoi l’Allemagne mise davantage sur le Sénégal
Share This Article
Previous Article Fraude au BFEM à Bambey : d’autres têtes tombent dans le réseau de triche
Next Article Digitalisation, IA, gouvernance : les ambitions du nouveau patron de la Cour des comptes
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneInternational

À Berlin, Diomaye Faye séduit les investisseurs allemands et mise sur la Vision Sénégal 2050

International

À New York, le Sénégal soutient l’offensive diplomatique de l’APF pour intégrer l’ONU comme observateur।

International

À New York, le Sénégal soutient l’offensive diplomatique de l’APF pour intégrer l’ONU comme observateur।

International

Diplomatie : Diomaye Faye attendu au Ghana puis en Allemagne

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Pape Thiaw–FSF : les exigences du ministère sur le divorce après le fiasco du Mondial 2026

Football

Coupe du monde 2026 : l’Espagne bat la France (2-0) et file en finale

Sports

Polémiques autour des Lions : le ministère des Sports ordonne à la FSF de se taire, un audit complet en vue

Football

« Sommes-nous obligés de nous ridiculiser ainsi ? » : le coup de colère de Kalidou Koulibaly

A la Une Football

Dr Abdourahmane Fédior contre-attaque : « Je ne comprends pas qu’Abdoulaye Fall ait attendu tout ce temps pour sortir de telles inepties »