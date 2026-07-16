Bassirou Diomaye Faye à Doha : le Sénégal réaffirme son amitié avec le Qatar après la disparition du Père Émir

XALIMANEWS: Le Chef de l’État sénégalais, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est rendu ce matin au Palais de l’Émir à Doha pour présenter, au nom du peuple sénégalais, ses condoléances à Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à sa famille ainsi qu’au peuple qatari, suite au décès du Père Émir Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani.

Ce déplacement personnel du Président de la République témoigne, selon la Présidence, de la profondeur des liens d’amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et le Qatar.

Lors de cette audience, Bassirou Diomaye Faye a salué la mémoire du défunt Père Émir, qu’il a présenté comme un grand visionnaire et un acteur majeur dans la construction des relations historiques entre les deux pays.

Le Chef de l’État a également exprimé sa compassion et sa solidarité à l’Émir du Qatar, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre le renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Doha.