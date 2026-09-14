Deux sacres africains puis la retraite : Édouard Mendy a-t-il choisi le bon moment pour partir ?

XALIMANEWS — Édouard Mendy a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale avec l’équipe nationale du Sénégal. À 34 ans, le gardien des Lions referme ainsi une aventure de huit années marquée par des titres, des performances de haut niveau et plusieurs moments forts de l’histoire récente du football sénégalais.

Son départ n’est pas celui d’un simple international. Édouard Mendy a été l’un des visages de la génération qui a permis au Sénégal de s’installer durablement au sommet du football africain. Avec les Lions, il a notamment remporté la Coupe d’Afrique des nations en 2021, avant de connaître à nouveau le sacre continental en 2025.

Au fil des années, le portier s’est imposé comme un élément important du dispositif sénégalais. Ses arrêts, son expérience et sa présence dans les buts ont accompagné une équipe qui a connu des soirées historiques, mais également des moments de désillusion.

Son choix de partir à 34 ans peut donc surprendre. Car sur le plan sportif, Mendy semblait encore capable de poursuivre l’aventure avec les Lions. Il aurait probablement pu continuer à occuper une place importante dans la hiérarchie des gardiens et apporter son expérience à une sélection en pleine transition.

Mais cette décision peut aussi être interprétée comme un choix tourné vers l’avenir.

En quittant la sélection alors qu’il est encore en mesure de jouer au plus haut niveau, Édouard Mendy ouvre la porte à une nouvelle génération. Les Lions devront désormais préparer la succession de celui qui a longtemps été considéré comme l’un des derniers remparts de l’équipe nationale.

Cette annonce pourrait également annoncer une nouvelle étape dans le renouvellement de la génération championne d’Afrique. D’autres cadres, qui ont marqué les dernières années de la sélection, seront tôt ou tard confrontés à la même réflexion.

Mais pour Mendy, l’essentiel est déjà écrit.

Deux titres africains, des années sous le maillot national et une place dans l’histoire du football sénégalais. Le gardien quitte les Lions avec un palmarès qui restera associé à l’une des périodes les plus glorieuses de la sélection.

Il faudra désormais apprendre à regarder les buts du Sénégal sans Édouard Mendy.

La relève devra prendre le relais. Mais elle aura une lourde responsabilité : succéder à un gardien qui aura contribué à écrire l’une des plus belles pages de l’histoire récente des Lions.

Édouard Mendy tourne la page. Les souvenirs, eux, resteront.

PIDvito