Grand-Yoff : insultes, machette et tessons de bouteille… un récidiviste tente de tuer un mécanicien

XALIMANEWS : Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé à l’interpellation d’un individu présenté comme l’auteur présumé d’une tentative de meurtre au quartier Léona.

Les faits remontent au 5 septembre 2026, aux environs de 20 heures. Alertés après une violente altercation au cours de laquelle un homme avait été grièvement blessé, les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur les lieux.

Sur place, les policiers ont constaté que la victime, un mécanicien, avait déjà été évacuée à l’hôpital Idrissa Pouye. Elle aurait reçu deux coups de machette de la part de son agresseur, qui avait pris la fuite.

Le suspect interpellé six jours plus tard

Après plusieurs jours de recherches, les enquêteurs sont parvenus à interpeller l’auteur présumé des faits, le 11 septembre 2026.

Lors de son premier interrogatoire, le mis en cause serait passé aux aveux. Il aurait expliqué avoir réagi à des injures proférées par la victime. Il a toutefois reconnu le caractère disproportionné de sa riposte, notamment avec l’utilisation d’une machette et de tessons de bouteille.

La victime hors de danger

Après 48 heures d’hospitalisation, l’état de santé de la victime serait désormais stable, malgré de graves blessures constatées notamment à la tête et à la gorge.

Selon des sources locales, le suspect serait par ailleurs un récidiviste connu pour son recours aux armes blanches. Il aurait, par le passé, pris l’habitude de disparaître après certains de ses méfaits avant de réapparaître lorsque des médiations étaient engagées.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette agression.