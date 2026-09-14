Societe

Grand-Yoff : insultes, machette et tessons de bouteille… un récidiviste tente de tuer un mécanicien

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read
Screenshot

XALIMANEWS : Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé à l’interpellation d’un individu présenté comme l’auteur présumé d’une tentative de meurtre au quartier Léona.

Les faits remontent au 5 septembre 2026, aux environs de 20 heures. Alertés après une violente altercation au cours de laquelle un homme avait été grièvement blessé, les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur les lieux.

Sur place, les policiers ont constaté que la victime, un mécanicien, avait déjà été évacuée à l’hôpital Idrissa Pouye. Elle aurait reçu deux coups de machette de la part de son agresseur, qui avait pris la fuite.

Le suspect interpellé six jours plus tard

DEPECHES

Keur Massar Nord : Youssou Adouwa officialise sa candidature et rallie l’ARC d’Anta Babacar Ngom
Babacar Abba Mbaye à la SONAGED : un parcours entre politique, droit et gestion publique
Deux sacres africains puis la retraite : Édouard Mendy a-t-il choisi le bon moment pour partir ?
Après les limogeages, l’heure des audits : les anciens DG et gestionnaires bientôt passés au crible

Après plusieurs jours de recherches, les enquêteurs sont parvenus à interpeller l’auteur présumé des faits, le 11 septembre 2026.

Lors de son premier interrogatoire, le mis en cause serait passé aux aveux. Il aurait expliqué avoir réagi à des injures proférées par la victime. Il a toutefois reconnu le caractère disproportionné de sa riposte, notamment avec l’utilisation d’une machette et de tessons de bouteille.

La victime hors de danger

Après 48 heures d’hospitalisation, l’état de santé de la victime serait désormais stable, malgré de graves blessures constatées notamment à la tête et à la gorge.

Selon des sources locales, le suspect serait par ailleurs un récidiviste connu pour son recours aux armes blanches. Il aurait, par le passé, pris l’habitude de disparaître après certains de ses méfaits avant de réapparaître lorsque des médiations étaient engagées.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette agression.

Share This Article
Previous Article Après les limogeages, l’heure des audits : les anciens DG et gestionnaires bientôt passés au crible
Next Article Deux sacres africains puis la retraite : Édouard Mendy a-t-il choisi le bon moment pour partir ?
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Exécution budgétaire : 140,7 milliards générés sur 221,1 milliards attendus, les chiffres inquiètent

Societe

Édouard Mendy annonce sa retraite internationale : une page se tourne avec les Lions

Societe

Dette extérieure : les créanciers du Sénégal s’organisent face au traitement de la dette

Societe

Pétrole, gaz, agriculture, industrie : le gouvernement veut faire émerger des champions nationaux

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

À Athènes, la flamme des JOJ Dakar 2026 prend le chemin du Sénégal

A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo

Sports

Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 : le paradoxe d’une saison entre éclat africain et désillusion mondiale

Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira prépare son premier rendez-vous avec le Mozambique, Nicolas Jackson arrive lancé

Sports

CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience