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Frustrations au sein de Kiiraay : les alliés de la première heure expriment leur colère

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XALIMANEWS l: Des frustrations et un profond mécontentement seraient en train de gagner certains alliés de la première heure de Kiiraay. Les dernières nominations intervenues jeudi en Conseil des ministres auraient constitué, pour plusieurs responsables et soutiens du mouvement politique, « la goutte d’eau de trop ».

Les nouvelles nominations ont ravivé des amertumes déjà largement exprimées au sein du groupe WhatsApp regroupant des responsables et alliés du pouvoir.

Les griefs porteraient notamment sur le sentiment d’être écartés du processus de décision et du partage des responsabilités, malgré leur implication aux côtés de la coalition au pouvoir avant et après l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République.

Des frustrations accumulées

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La situation serait d’autant plus tendue que certains alliés estiment ne pas avoir bénéficié de la reconnaissance attendue après leur engagement politique.

La publication évoque également le fait que Bassirou Diomaye Faye n’aurait jamais reçu certains de ces alliés, malgré leurs demandes d’audience. Une situation qui nourrit davantage le sentiment de frustration.

Autre sujet de mécontentement : la primeur de la création de Kiiraay aurait été accordée à des maires transhumants, au détriment de responsables considérés comme des compagnons de la première heure.

Ces frustrations pourraient désormais pousser certains alliés à réclamer une clarification de leur place dans la nouvelle configuration politique.

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