Exécution budgétaire : 140,7 milliards générés sur 221,1 milliards attendus, les chiffres inquiètent

XALIMANEWS: Les chiffres de l’exécution budgétaire à fin juin 2026 soulèvent des interrogations. Le rapport trimestriel d’exécution budgétaire fait apparaître un niveau de réalisation qui alimente les inquiétudes sur la situation financière de l’État.

Selon les données rapportées, 140,7 milliards de francs CFA ont été générés par le Présidence de la République sur un objectif de 221,1 milliards de francs CFA.

Le niveau d’exécution apparaît ainsi nettement inférieur aux prévisions établies pour l’exercice budgétaire.

Aucun don budgétaire mobilisé

Autre élément mis en avant : aucun don budgétaire n’aurait été mobilisé, alors qu’une prévision annuelle de 46,3 milliards de francs CFA avait été inscrite.