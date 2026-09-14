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Rupture avec l’APR : Abdoulaye Sow réussit une forte mobilisation et annonce la couleur

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XALIMANEWS: Abdoulaye Sow a marqué les esprits ce week-end avec une importante mobilisation de ses militants et sympathisants. L’ancien responsable de l’Alliance pour la République (APR) a organisé une manifestation qui a rassemblé une foule nombreuse.

Pour cette sortie politique, un stade rempli à ras bord a accueilli des militants venus de plusieurs horizons. Une démonstration de force qui intervient dans un contexte marqué par sa rupture avec l’APR et son positionnement politique en dehors de l’ancien parti présidentiel.

Face à ses militants, Abdoulaye Sow a tenu à rendre hommage à ses anciens compagnons de route, notamment Abdoulaye Wade et Macky Sall, tout en revenant sur ses divergences avec l’APR.

Une réponse annoncée dans 15 jours

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La rencontre a également été marquée par un échange avec Mimi Touré. Selon les informations rapportées, Abdoulaye Sow, interpellé sur certaines questions politiques, aurait choisi de réserver sa réponse.

Il a ainsi annoncé qu’il reviendrait sur le sujet dans quinze jours, laissant planer l’attente autour de sa prochaine prise de parole.

Cette mobilisation pourrait constituer une première démonstration de la capacité d’Abdoulaye Sow à maintenir une base politique après son départ de l’APR. Elle intervient alors que le paysage politique sénégalais connaît de profondes recompositions

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