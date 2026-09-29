Affaire des billets noirs : Reug Reug inculpé et placé sous contrôle judiciaire

L’affaire dite des « billets noirs » connaît un nouveau développement. Le lutteur Oumar Kane, plus connu sous le nom de Reug Reug, a été inculpé ce mardi 29 septembre par le juge du troisième cabinet d’instruction du tribunal de Dakar. Le champion de MMA a toutefois été laissé en liberté sous contrôle judiciaire.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias sénégalais, Reug Reug est poursuivi, avec son oncle Ahmadou Bamba Ndiaye et le saltigué Diégane Faye, pour association de malfaiteurs et tentative de contrefaçon de billets de banque. Contrairement au lutteur, ses deux coïnculpés ont été placés sous mandat de dépôt.

Une enquête déclenchée par les « billets noirs »

L’affaire avait éclaté la semaine dernière après l’interpellation de Reug Reug par les éléments de la Brigade de recherches de Faidherbe. Les enquêteurs travaillaient sur une affaire présumée de détention et de transformation de supports présentés comme des billets noirs.

Selon les éléments publiés dans la presse, les investigations auraient notamment porté sur des coupures de 100 dollars noircies, destinées selon l’hypothèse des enquêteurs à être « lavées » afin de leur redonner leur apparence de billets utilisables. Certains médias évoquent une contre-valeur pouvant atteindre 830 millions de francs CFA, mais les différents récits publiés depuis le début de l’affaire ne donnent pas tous les mêmes chiffres.

La Brigade de recherches aurait mis en place une opération d’infiltration afin d’identifier les personnes impliquées dans cette affaire. Les enquêteurs auraient progressivement remonté la piste jusqu’au cercle de Reug Reug.

Reug Reug conteste son implication

Au cours de ses auditions, le lutteur aurait contesté avoir eu connaissance de la nature du contenu transporté. Selon les informations rapportées par la presse, il aurait expliqué avoir simplement transporté un carton scellé avant de le remettre à son oncle.

Cette version est désormais appelée à être examinée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par le parquet. Son oncle aurait, de son côté, affirmé être le propriétaire des billets saisis, selon les éléments rapportés par SeneNews.

Une procédure judiciaire qui se poursuit

Le placement sous contrôle judiciaire permet à Reug Reug de rester en liberté pendant la poursuite de l’instruction. Selon les informations rapportées par Wiwsport, une interdiction de sortie du territoire lui aurait également été imposée.

À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée contre le lutteur. L’instruction devra notamment déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes et vérifier les différentes versions recueillies par les enquêteurs.

Cette affaire intervient alors que Reug Reug occupe une place importante dans le paysage des sports de combat sénégalais, après son parcours dans la lutte et son ascension internationale en MMA.

L’enquête judiciaire devrait désormais permettre de préciser l’origine des supports saisis, leur destination et le rôle éventuellement joué par les différentes personnes citées dans le dossier.