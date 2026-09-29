Diomaye Faye face à la jeunesse : un appel à la responsabilité et à la retenue sur les réseaux sociaux

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé ce mardi un message de responsabilité à la jeunesse sénégalaise. À l’occasion de l’installation officielle du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, le chef de l’État a particulièrement insisté sur le comportement des jeunes dans l’espace numérique et sur la nécessité de ne pas laisser les réseaux sociaux détourner leur attention des enjeux essentiels du pays.

« Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux »

Devant les membres du nouveau Conseil consultatif des jeunes, Bassirou Diomaye Faye a mis en garde contre une utilisation excessive des réseaux sociaux.

« Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux et les futilités », a lancé le président, invitant les jeunes à ne pas se laisser emporter par les polémiques et les attaques qui se multiplient sur les plateformes numériques.

Le chef de l’État a également dénoncé une pratique devenue fréquente dans les échanges en ligne : celle qui consiste à profiter de l’écran et de l’anonymat pour tenir des propos qui seraient difficilement assumés dans une confrontation directe.

Selon les propos rapportés de son intervention, les règles de respect et de dignité qui existent dans la vie quotidienne doivent également s’appliquer sur Internet.

Un message adressé à une génération très présente sur Internet

Le choix de ce thème intervient alors que les réseaux sociaux occupent une place importante dans les débats publics au Sénégal. Les plateformes numériques sont devenues des espaces d’information, de mobilisation et de débat, mais également de fortes confrontations entre internautes.

Le président a ainsi appelé les jeunes à prendre du recul face à la « clameur » des réseaux sociaux et à ne pas consacrer leur énergie aux polémiques qui, selon lui, peuvent les éloigner des préoccupations essentielles.

Le message intervient également dans le cadre de la mise en place du Conseil consultatif des jeunes, dont la vocation est de permettre une meilleure prise en compte des préoccupations de la jeunesse dans les politiques publiques.

Le Conseil consultatif des jeunes entre en fonction

La cérémonie organisée au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose marque officiellement l’installation de cette nouvelle instance. Le Conseil doit servir de cadre de dialogue entre les jeunes et les pouvoirs publics.

Plusieurs sujets sont appelés à occuper ses travaux, notamment la formation, l’emploi, l’entrepreneuriat, l’environnement et le développement territorial.

À travers cette structure, l’objectif affiché est de rapprocher davantage les décisions publiques des réalités vécues par les jeunes dans les différentes régions du Sénégal.

Au-delà des réseaux sociaux, un appel à l’engagement

Le discours de ce mardi ne se limite donc pas à une mise en garde contre les réseaux sociaux. Il s’inscrit dans un message plus large adressé à une jeunesse appelée à participer davantage à la construction du pays.

Le président Faye invite ainsi les jeunes à privilégier l’engagement, la réflexion et les propositions plutôt que les querelles numériques.

Son intervention intervient quelques jours seulement après son entretien accordé à RFI et France 24, dans lequel il avait notamment appelé à éviter une « obsession électorale permanente » et à concentrer l’attention sur les enjeux économiques et financiers du pays.

Avec l’installation du Conseil consultatif des jeunes, le pouvoir exécutif ouvre désormais un nouvel espace de dialogue avec cette catégorie majeure de la population. Reste à voir comment cette nouvelle instance traduira les préoccupations exprimées par les jeunes en propositions concrètes et en politiques publiques.