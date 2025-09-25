Libération provisoire d’Amadou Mansour Faye : L’ex-ministre sous contrôle judiciaire après quatre mois de détention

L’ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Amadou Mansour Faye, a été remis en liberté provisoire ce jeudi, après quatre mois de détention préventive. La décision a été rendue par la commission d’instruction de la Haute cour de justice, qui a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, invoquant des contestations sérieuses autour du dossier.

Placé sous mandat de dépôt le 26 mai 2025, Mansour Faye était poursuivi pour une série de chefs d’accusation lourds : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité.

L’affaire qui lui vaut ces accusations concerne une commande de riz d’une valeur estimée à 2,749 milliards de francs CFA. Ce marché, attribué dans le cadre de programmes sociaux, aurait fait l’objet de nombreuses irrégularités, selon les enquêteurs.

La libération provisoire de l’ancien ministre ne signifie toutefois pas la fin des poursuites. Amadou Mansour Faye reste sous le coup d’un contrôle judiciaire strict, dans l’attente d’un éventuel procès. Ses avocats, qui plaident l’innocence de leur client depuis le début, saluent cette décision comme « un premier pas vers la vérité et la justice ».

Cette affaire, qui touche une figure politique de premier plan et beau-frère de l’ancien président Macky Sall, continue de susciter une forte attention au sein de l’opinion publique sénégalaise. Elle s’inscrit dans un contexte de lutte renforcée contre la corruption et les crimes économiques, promue par les nouvelles autorités.