Actualites

Libération provisoire d’Amadou Mansour Faye : L’ex-ministre sous contrôle judiciaire après quatre mois de détention

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

L’ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Amadou Mansour Faye, a été remis en liberté provisoire ce jeudi, après quatre mois de détention préventive. La décision a été rendue par la commission d’instruction de la Haute cour de justice, qui a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, invoquant des contestations sérieuses autour du dossier.

Placé sous mandat de dépôt le 26 mai 2025, Mansour Faye était poursuivi pour une série de chefs d’accusation lourds : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité.

L’affaire qui lui vaut ces accusations concerne une commande de riz d’une valeur estimée à 2,749 milliards de francs CFA. Ce marché, attribué dans le cadre de programmes sociaux, aurait fait l’objet de nombreuses irrégularités, selon les enquêteurs.

La libération provisoire de l’ancien ministre ne signifie toutefois pas la fin des poursuites. Amadou Mansour Faye reste sous le coup d’un contrôle judiciaire strict, dans l’attente d’un éventuel procès. Ses avocats, qui plaident l’innocence de leur client depuis le début, saluent cette décision comme « un premier pas vers la vérité et la justice ».

Cette affaire, qui touche une figure politique de premier plan et beau-frère de l’ancien président Macky Sall, continue de susciter une forte attention au sein de l’opinion publique sénégalaise. Elle s’inscrit dans un contexte de lutte renforcée contre la corruption et les crimes économiques, promue par les nouvelles autorités.

DEPECHES

Fils de Madiambal Diagne, Mohamed Diagne arrêté alors qu’il tentait de fuir le Sénégal en moto
Le Président Diomaye Faye s’entretient avec le Prince héritier du Koweït : Un partenariat fondé sur l’amitié et la solidarité
Rencontre entre le Président Diomaye Faye et son homologue du Kosovo : Vers un partenariat renforcé entre Dakar et Pristina
Madiambal Diagne quitte Dakar pour la France malgré une opposition policière : une question sur la gestion des frontières
Share This Article
Previous Article Sénégal : la culture, les infrastructures et la diaspora au cœur des priorités du nouveau gouvernement
Next Article Madiambal Diagne quitte Dakar pour la France malgré une opposition policière : une question sur la gestion des frontières
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Sénégal : la culture, les infrastructures et la diaspora au cœur des priorités du nouveau gouvernement

Actualites

Dix-sept mois après son élection, Diomaye Faye fixe un nouveau cap à son gouvernement

Actualites

En marge de l’AG de l’ONU, Diomaye Faye appelle à restaurer la confiance entre peuples et dirigeants

Actualites

À New York, le Sénégal scelle un partenariat technologique stratégique avec la Fondation Gates

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions