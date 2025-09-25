A la UneActualites

Madiambal Diagne quitte Dakar pour la France malgré une opposition policière : une question sur la gestion des frontières

Le journaliste et patron de presse sénégalais, Madiambal Diagne, a annoncé sur ses réseaux sociaux être arrivé en France ce 24 septembre 2025. Dans son message, il explique avoir quitté le Sénégal le soir même où la police avait tenté de s’opposer à son départ.

« J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités », a écrit Madiambal Diagne, laissant entendre qu’il n’entend pas se soustraire aux poursuites judiciaires dont il fait l’objet.

Cette déclaration soulève de vives interrogations sur l’efficacité du dispositif de contrôle aux frontières. Comment un citoyen déclaré sous interdiction de sortie du territoire a-t-il pu franchir les contrôles et voyager à l’étranger ?

À l’heure où la menace terroriste et les trafics transfrontaliers exigent une vigilance accrue, cette affaire met en lumière les failles potentielles dans la gestion des frontières sénégalaises. Les autorités compétentes devront apporter des clarifications sur les responsabilités et sur les mécanismes de contrôle mis en place.

La question demeure : si une interdiction de sortie du territoire peut être contournée si facilement, nos frontières sont-elles réellement bien sécurisées pour faire face aux enjeux actuels de sécurité nationale et internationale ?

