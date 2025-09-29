Promovilles : réunion express et décisive au ministère des Infrastructures

Avant même le début officiel de la journée de travail, le ministre des Infrastructures, Dethié Fall, a tenu une réunion de coordination avec la direction générale du programme Promovilles. Une initiative saluée par plusieurs observateurs comme un exemple de rigueur et de sens des responsabilités.

La rencontre s’est tenue tôt ce matin dans les locaux du ministère, en présence des principaux responsables du programme de modernisation des villes (Promovilles). Objectif : faire un point précis sur l’état d’avancement des chantiers en cours et définir un calendrier opérationnel pour les semaines à venir.

Le ministre Dethié Fall a rappelé l’importance d’une gestion rigoureuse des projets d’infrastructure, appelant à une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués. Selon des sources proches du dossier, la réunion s’est déroulée dans une atmosphère studieuse et déterminée, avec une insistance particulière sur la transparence, les délais et les résultats.

« Il ne s’agit pas seulement de construire, mais de bâtir dans les temps, avec des standards de qualité irréprochables », aurait insisté le ministre.

Pour certains agents présents, cette approche directe et matinale du ministre est perçue comme une “véritable leçon d’efficacité” adressée à l’ensemble de l’administration sénégalaise. En mettant en avant le travail dès les premières heures de la journée, Dethié Fall entend instaurer une nouvelle culture de performance dans la gestion publique.

Cette réunion matinale marque peut-être un tournant dans la manière dont les grands projets d’infrastructure seront désormais suivis et exécutés au Sénégal.