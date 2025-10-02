Campagne agricole 2025 : entre souveraineté alimentaire et relance des coopératives

Lors du Conseil des ministres du 1er octobre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a également centré son attention sur l’agriculture, la commercialisation des produits agricoles et la politique de consommation locale. Dans un contexte marqué par les défis de la souveraineté alimentaire, le chef de l’État a présenté les grandes lignes d’une réorientation stratégique du secteur rural.

Tout en saluant les efforts déjà consentis pour garantir le bon déroulement de la campagne agricole 2025, il a insisté sur l’urgence de reconstituer durablement le capital semencier national. Pour cela, il a appelé à un partenariat renforcé avec les instituts de recherche, notamment l’ISRA (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles), afin d’accroître la disponibilité de semences certifiées, adaptées aux sols et au climat sénégalais.

Relancer le PRODAC, structurer les coopératives

Dans une volonté claire de refonder les bases de l’organisation paysanne, le président Faye a instruit le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, ainsi que le Secrétaire d’État chargé des Coopératives, à accélérer la mise en place de coopératives agricoles communautaires. Celles-ci sont appelées à jouer un rôle central dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Il a également annoncé la restructuration et la relance du Programme des Domaines agricoles communautaires (PRODAC), un projet lancé en 2014 mais qui a connu de nombreuses difficultés de mise en œuvre. La nouvelle approche mise en avant par le président vise à créer des pôles agricoles viables, autogérés, et insérés dans un écosystème économique local fort.

Redonner du sens au “Consommer local”

Dans le prolongement de cette stratégie agricole, le chef de l’État a renouvelé son engagement en faveur du développement du “Consommer local”. Il a invité le gouvernement à redynamiser les programmes en ce sens, en valorisant les produits des terroirs dans les circuits de distribution, la restauration collective et les politiques industrielles.

Il a particulièrement chargé le ministre de l’Industrie et du Commerce d’organiser, avec les acteurs économiques et les populations, la 6e édition de l’initiative “Mois d’octobre, mois du Consommer local”. Cette campagne, qui prend de l’ampleur d’année en année, est perçue comme un levier de souveraineté économique et de valorisation culturelle.

Vers un modèle agricole plus résilient et plus enraciné

Cette nouvelle impulsion politique laisse entrevoir un changement de paradigme : d’un modèle agricole largement dépendant des intrants importés, l’exécutif ambitionne de bâtir un système endogène, structuré autour des terroirs, de la recherche nationale et des chaînes de valeur locales.

Pour Bassirou Diomaye Faye, cette orientation n’est pas seulement économique : elle est sociale, culturelle et stratégique. L’agriculture devient ainsi un des socles de sa vision d’un Sénégal plus souverain, plus équitable, et plus connecté à ses ressources propres.