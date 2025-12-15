Affaire Aliou Sall : le parquet encore désavoué, le couple reste libre

Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall, restent en liberté. Selon Les Échos, la chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) a confirmé, ce lundi, leur placement sous contrôle judiciaire, tel qu’ordonné par le juge d’instruction après une consignation de 240 millions de francs CFA.

Cette décision constitue un nouveau revers pour le parquet financier, qui avait requis le placement sous mandat de dépôt des mis en cause. Le ministère public avait interjeté appel après le refus du magistrat instructeur de suivre sa réquisition.

Pour rappel, Aliou et Aïssata Sall avaient été placés en garde à vue le 9 octobre, puis présentés au PJF trois jours plus tard. Ils avaient été inculpés pour blanchiment de capitaux avant d’être placés sous contrôle judiciaire, après le versement de la caution exigée.

La procédure fait suite à un rapport de la CENTIF faisant état de mouvements de fonds jugés suspects sur le compte d’une société immobilière appartenant à Aliou Sall, dont son épouse est la gérante.

L’ancien maire de Guédiawaye a fermement nié les faits, aussi bien devant les enquêteurs de la DIC que devant le juge d’instruction. Le couple demeure libre, dans l’attente d’une éventuelle nouvelle initiative du parquet.