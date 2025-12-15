Affaire des 125 milliards : Farba Ngom auditionné ce lundi au Pool judiciaire financier

Farba Ngom comparaît ce lundi devant le juge du premier cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) pour une audition au fond dans le dossier qui lui a valu un mandat de dépôt le 27 février dernier. Le maire des Agnams est mis en cause dans l’affaire des 125 milliards de francs CFA de transactions jugées suspectes, révélées dans un rapport de la CENTIF.

Il est notamment poursuivi pour blanchiment de capitaux, des accusations qu’il conteste fermement depuis le début de la procédure.

À l’occasion de cette audition décisive, Farba Ngom ne sera pas seul. Selon Les Échos, ses partisans ont lancé un appel à la mobilisation pour lui apporter leur soutien. Un rassemblement est prévu dès 8 heures devant le siège du PJF, situé à Sacré-Cœur 3 Pyrotechnie