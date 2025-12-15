Diamniadio : le Président Diomaye Faye inaugure l’usine sénégalaise d’assemblage de véhicules militaires

XALIMANEWS: Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, procédera ce mardi 16 décembre 2025 à 15h, à la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio, à l’inauguration de l’usine d’assemblage de véhicules militaires de la société ISEVEM (Industrie sénégalaise de véhicules militaires).

Implantée sur le site industriel de l’APROSI, cette infrastructure stratégique marque un jalon majeur vers la souveraineté industrielle, technologique et militaire du Sénégal. Il s’agit de la première unité industrielle publique-privée dédiée à l’assemblage de véhicules destinés aux Forces de défense et de sécurité.

Dans le cadre du projet, l’État a mandaté le FONSIS pour accompagner le développement d’ISEVEM et structurer un modèle économique durable, aligné sur les priorités nationales. L’usine intègre également des programmes de formation et de transfert technologique, visant à renforcer les compétences des ingénieurs et techniciens sénégalais.

La cérémonie sera marquée par la coupure du ruban et une visite guidée du site par le Chef de l’État.