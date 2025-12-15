Calmos, tranquillos, Diomaye n’est pas Président de la CEDEAO

De partout, on s’agite, on se glorifie, du moins dans les rangs de ses soutiens qui cherchent à lui donner une légitimité. Comme si c’est Diomaye qui est élu Président de la Commission de la Cedeao. Alors que, selon les règles de l’organisation, c’est un poste qui est confié au Sénégal afin qu’il désigne celle ou celui qui aura à diriger, à partir de Juin 2026, la Commission de la Cedeao.

La charge est à tour de rôle. Les pays l’occupent alternativement. Sur un ou deux mandats de 4 ou 8 ans.

C’est un poste éxecutif. De fonctionnaire. Dans la catégorie des fonctionnaires statutaires de l’institution.

Les Chefs d’Etat sont, pour leur part, élus au poste de Président en exercice de l’Autorité de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté. Poste également tournant qui dure, lui, d’un à deux ans généralement selon le bon vouloir des Chefs d’Etat. L’actuel détenteur du poste est le Chef de l’Etat Sierra-Léonais Julius Maada Bio, élu en Juillet dernier lors du 67ème Sommet des Chefs d’Etat qui a aussi eu lieu à Abuja. Diomaye avait fait un bide en se faisant recaler pour dépôt tardif et brouillon de sa candidature qui fut classée sans suite…

Franchement, la méconnaissance de la Cedeao est abyssale au Sénégal, Encore un effort, et halte à la précipitation et aux éloges, auto-célébrations, sur un acte somme toute de simple logistique administrative. Banale. Et toc.

Adama Gaye, ancien Directeur de la Communication de la Cedeao. Ici en compagnie du Général Yacubu Gowon, ancien Président du Nigéria, et le dernier des pères-fondateurs de la Cedeao.