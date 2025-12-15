Societe

Calmos, tranquillos, Diomaye n’est pas Président de la CEDEAO

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

De partout, on s’agite, on se glorifie, du moins dans les rangs de ses soutiens qui cherchent à lui donner une légitimité. Comme si c’est Diomaye qui est élu Président de la Commission de la Cedeao. Alors que, selon les règles de l’organisation, c’est un poste qui est confié au Sénégal afin qu’il désigne celle ou celui qui aura à diriger, à partir de Juin 2026, la Commission de la Cedeao.

La charge est à tour de rôle. Les pays l’occupent alternativement. Sur un ou deux mandats de 4 ou 8 ans.

C’est un poste éxecutif. De fonctionnaire. Dans la catégorie des fonctionnaires statutaires de l’institution.

Les Chefs d’Etat sont, pour leur part, élus au poste de Président en exercice de l’Autorité de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté. Poste également tournant qui dure, lui, d’un à deux ans généralement selon le bon vouloir des Chefs d’Etat. L’actuel détenteur du poste est le Chef de l’Etat Sierra-Léonais Julius Maada Bio, élu en Juillet dernier lors du 67ème Sommet des Chefs d’Etat qui a aussi eu lieu à Abuja. Diomaye avait fait un bide en se faisant recaler pour dépôt tardif et brouillon de sa candidature qui fut classée sans suite…

DEPECHES

Affaire Aliou Sall : le parquet encore désavoué, le couple reste libre
Affaire des 125 milliards : Farba Ngom auditionné ce lundi au Pool judiciaire financier
Abass Fall explose de colère après la libération de Bougar : « Quelle honte pour ce pays ! »
Justice : le maire de Dakar Abass Fall traîne Bougar Diouf en justice, l’UPS annonce une riposte

Franchement, la méconnaissance de la Cedeao est abyssale au Sénégal, Encore un effort, et halte à la précipitation et aux éloges, auto-célébrations, sur un acte somme toute de simple logistique administrative. Banale. Et toc.

Adama Gaye, ancien Directeur de la Communication de la Cedeao. Ici en compagnie du Général Yacubu Gowon, ancien Président du Nigéria, et le dernier des pères-fondateurs de la Cedeao.

Share This Article
Previous Article Journée nationale de la Diaspora 17 decembre 2025: Le journaliste Mayacine Diop souligne le rôle central et les défis des Sénégalais de l’extérieur
Next Article Affaire des 125 milliards : Farba Ngom auditionné ce lundi au Pool judiciaire financier
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger
A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Douleur et émotion : décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola Baldé

Societe

Kaolack : un gang neutralisé après un braquage violent et la séquestration de plusieurs victimes

Societe

Ranérou sous le choc : un Malien interpellé pour apologie du terrorisme au cœur du marché de Nacara

Societe

Nomination stratégique : Oumar Wade, un signal fort pour la sécurité maritime

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

CAN 2025 : Assane Diao, Cesc Fabregas et Pape Thiaw, une discussion peu convaincante

Sports

Coupe du monde 2026 : une ruée mondiale sur les billets malgré des prix records

Sports

CAN 2025 : les choix tranchés de Pape Thiaw, entre fin de cycle et nouvelle ère

A la Une Sports

CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée et ambitieuse pour les Lions du Sénégal

Sports

Présence présidentielle : Bassirou Diomaye Faye attendu au premier match des Lions au Mondial 2026