Sous le feu des critiques, Sonko devant les députés ce mardi

XALIMANEWS: Les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi à 10 heures pour les Questions d’actualité au Gouvernement, selon la Direction de la communication de l’Assemblée nationale du Sénégal. Un rendez-vous parlementaire très attendu dans un contexte politique marqué par des critiques croissantes visant le Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette séance intervient alors que plusieurs acteurs politiques, membres de l’opposition comme observateurs indépendants, dénoncent un décalage entre les annonces faites par le chef du Gouvernement et leur traduction concrète sur le terrain. Pouvoir d’achat, emploi des jeunes, gouvernance, lutte contre la corruption ou encore réformes institutionnelles : autant de dossiers sur lesquels l’exécutif est attendu avec des réponses précises.

Face aux députés, le Premier ministre devra clarifier l’état d’avancement des engagements pris depuis son arrivée à la tête du Gouvernement. Les Questions d’actualité constituent en effet un exercice de redevabilité directe, où les membres du Gouvernement sont appelés à s’expliquer publiquement sur les préoccupations nationales.

Au-delà du débat politique, cette séance pourrait également servir de baromètre sur la solidité de l’exécutif et sa capacité à maintenir le cap face aux critiques. L’opinion publique, de plus en plus attentive aux performances du pouvoir en place, suivra avec intérêt les échanges.

Ce mardi, l’hémicycle sera donc le théâtre d’un moment clé de la vie institutionnelle. Reste à savoir si le Premier ministre parviendra à dissiper les doutes et à convaincre qu’entre promesses et réalisations, le temps politique joue en sa faveur.