Amadou Ba aux partisans du référendum : « Adressez-vous au président de la République »

XALIMANEWS: L’ancien député Amadou Ba s’est exprimé sur le débat autour de la révision constitutionnelle et des appels à l’organisation d’un référendum. Dans une publication, il a rappelé les dispositions de la Constitution qui, selon lui, sont sans équivoque.

S’appuyant sur les articles 51 et 103 de la Constitution, Amadou Ba affirme que seul le président de la République est habilité à soumettre une révision constitutionnelle au référendum. Il invite ainsi les partisans de cette option à adresser leurs revendications directement au chef de l’État, estimant que toute autre démarche relève d’une volonté de manipulation de l’opinion publique.

« Exigez un référendum et une date, et on verra qui a peur du peuple que vous ne représentez absolument pas », lance-t-il à l’endroit des initiateurs de ces pétitions.

L’ancien parlementaire réaffirme également la souveraineté de l’Assemblée nationale, qu’il juge libre de voter la réforme « sans aucune pression ».

Enfin, Amadou Ba accuse certains acteurs politiques d’entretenir volontairement un climat de tension afin d’en tirer des bénéfices politiques, les qualifiant de « rentiers des crises politiques ». Il se veut toutefois rassurant quant à la suite du mandat présidentiel, qu’il espère voir se dérouler « dans la paix et la concorde républicaine », concluant son message par un « Inchallah ».