Révision constitutionnelle : le Parti socialiste réclame un référendum et la suspension de l’examen du projet de loi

XALIMANEWS: Le Parti socialiste (PS) s’oppose à la procédure engagée pour l’adoption du projet de loi n°17/2026 portant révision de la Constitution. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 28 juin, la formation politique demande l’arrêt immédiat de l’examen du texte par l’Assemblée nationale et plaide pour un large débat national suivi d’un référendum.

Selon le Parti socialiste, toute réforme de la Loi fondamentale « engage l’avenir de la Nation » et ne peut être menée sans une adhésion éclairée de l’ensemble des Sénégalais. Fidèle à ses principes de démocratie, de justice sociale et de dialogue, le PS estime que le projet, dans sa version actuelle, est « inadapté et inopportun ».

Sur le fond, le parti considère que la réforme ne corrige pas le déséquilibre des pouvoirs. Au contraire, elle risquerait, selon lui, de renforcer une majorité parlementaire sans véritables contre-pouvoirs. Le PS critique également l’inscription de nouveaux droits dans la Constitution sans mécanismes de financement clairement définis, estimant que cela transformerait le texte en « catalogue de promesses ». Il s’interroge aussi sur la création d’une Cour constitutionnelle, jugeant que celle-ci ne garantira pas l’indépendance de la justice tant que les modalités de nomination des juges ne seront pas profondément revues.

Sur la méthode, le Parti socialiste estime que si le Parlement dispose de la compétence juridique pour réviser la Constitution, une réforme d’une telle portée doit impérativement être soumise au peuple par voie référendaire. Le recours exclusif à la procédure parlementaire serait, selon lui, de nature à accentuer la défiance entre les citoyens et les institutions.

Le PS juge également le calendrier mal choisi. Il rappelle que les préoccupations des Sénégalais portent avant tout sur la cherté de la vie, l’emploi des jeunes et la souveraineté alimentaire. Dans ce contexte, ouvrir un débat constitutionnel constituerait, selon le parti, un décalage avec les attentes prioritaires de la population.

En conséquence, le Parti socialiste formule trois principales revendications : l’arrêt immédiat de la procédure d’examen du projet de loi n°17/2026, l’organisation d’un débat national décentralisé de six mois associant toutes les forces vives de la Nation et, enfin, la soumission du texte final à un référendum afin de lui conférer une pleine légitimité populaire.

Le Parti socialiste affirme ne pas défendre le statu quo, mais une démarche démocratique. « Une Constitution n’est pas la propriété d’une majorité conjoncturelle : elle est le contrat qui lie tous les Sénégalais », souligne le communiqué, qui invite enfin les militants, sympathisants et l’ensemble des citoyens à rester mobilisés et à privilégier le débat républicain.