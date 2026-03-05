Affaire du talibé violé à Richard-Toll : les révélations choquantes de l’enquête

XALIMANEWS: Une affaire particulièrement choquante secoue la ville de Richard-Toll et suscite une vive émotion au sein de la population. Un talibé âgé de seulement 9 ans aurait été victime de viols répétés pendant plusieurs mois, selon les premiers éléments révélés par l’enquête.

Face à la gravité des faits, le parquet de Saint-Louis a décidé d’ouvrir une information judiciaire afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Les poursuites portent notamment sur des accusations d’actes contre nature, de viols et de pédophilie.

Le principal suspect dans cette affaire est un jeune homme âgé de 21 ans. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, il aurait lui-même été élève dans la même daara que la victime. Cette proximité aurait facilité les agressions présumées qui se seraient déroulées à plusieurs reprises.

Lors de son audition, le mis en cause aurait reconnu certains comportements, tout en contestant l’ampleur des faits qui lui sont reprochés. Les enquêteurs poursuivent actuellement leurs investigations afin de déterminer si d’autres enfants auraient également été victimes d’abus.

La victime, un enfant de neuf ans, aurait confié avoir subi ces violences pendant plusieurs mois. Ses déclarations ont profondément choqué l’opinion publique et relancé le débat sur la protection des enfants talibés dans certaines structures d’enseignement religieux