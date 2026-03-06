Sûreté urbaine : ce qui pourrait arriver à Moussa Diop après son absence à la convocation

XALIMANEWS: Contrairement à Cheikh Oumar Diagne, qui s’est présenté devant les enquêteurs, l’avocat et homme politique Moussa Diop n’a pas déféré à sa convocation à la Sûreté urbaine de Dakar.

Selon des informations obtenues auprès de sources proches du dossier, l’ancien directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk et membre de la coalition DiomayePrésident était attendu ce vendredi au Commissariat central de Dakar. Mais l’avocat ne s’est finalement pas présenté devant les enquêteurs.

Pour l’heure, les raisons de cette absence n’ont pas été officiellement communiquées.

Dans le cas où Moussa Diop ne se présenterait toujours pas, les enquêteurs pourraient alors procéder à son interpellation à son domicile, conformément aux procédures en vigueur.