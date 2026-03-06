Depeches

Sûreté urbaine : ce qui pourrait arriver à Moussa Diop après son absence à la convocation

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Contrairement à Cheikh Oumar Diagne, qui s’est présenté devant les enquêteurs, l’avocat et homme politique Moussa Diop n’a pas déféré à sa convocation à la Sûreté urbaine de Dakar.

Selon des informations obtenues auprès de sources proches du dossier, l’ancien directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk et membre de la coalition DiomayePrésident était attendu ce vendredi au Commissariat central de Dakar. Mais l’avocat ne s’est finalement pas présenté devant les enquêteurs.

Pour l’heure, les raisons de cette absence n’ont pas été officiellement communiquées.

Dans le cas où Moussa Diop ne se présenterait toujours pas, les enquêteurs pourraient alors procéder à son interpellation à son domicile, conformément aux procédures en vigueur.

DEPECHES

Escroquerie foncière : un président de collectif d’enseignants arrêté pour 96 millions FCFA
Dakar : l’affaire Pierre Robert, comment des mineurs ont été piégés dans un réseau
Rufisque : deux individus arrêtés pour avoir vendu de la viande d’un mouton jeté dans une poubelle
Sénégal : les zones d’ombre d’une affaire de pédocriminalité impliquant un diplomate français
Share This Article
Previous Article Candidature de Macky Sall à l’ONU : le silence troublant de Mimi Touré
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Camberene II : accusé d’avoir violé sa belle-fille de 18 ans, un homme de 50 ans arrêté

Depeches

Karang : saisie de 49 kg de chanvre indien par l’OCRTIS, un convoyeur arrêté par la BRS de Fatick

Depeches

Tivaouane : des individus armés attaquent une maison et blessent un commerçant, 15 millions de FCFA dérobés 

Depeches

AIBD : 289 plaquettes de haschich saisies par la Douane, une mule française arrêtée

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc