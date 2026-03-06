Un militant de Sonko interpellé après une vidéo virale contre le président Diomaye

XALIMANEWS: La Sûreté de Colobane a interpellé ce vendredi Alassane Bou Sonko, militant proche de Ousmane Sonko, suite à la diffusion virale d’une vidéo où il tient des propos jugés injurieux à l’encontre du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de plusieurs députés qu’il accuse de trahir son leader.

Cette arrestation fait suite à la viralisation rapide de la vidéo sur les réseaux sociaux, qui a provoqué un tollé dans l’opinion publique et alerté les autorités. Alassane Bou Sonko pourrait faire l’objet de poursuites pour offense au chef de l’État, conformément au code pénal sénégalais.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions politiques accrues, alors que certains partisans de Ousmane Sonko s’expriment ouvertement sur les réseaux sociaux et dénoncent des manœuvres de députés proches de la majorité.