Guerre Iran–Israël : l’Iran lance de nouveaux missiles, Tel-Aviv sous haute alerte

XALIMANEWS: Le conflit entre Iran et Israël continue de s’intensifier avec de nouveaux bombardements signalés ces dernières heures. Dans la nuit de vendredi à samedi, l’armée iranienne a lancé plusieurs missiles en direction du territoire israélien, notamment vers la région de Tel‑Aviv, provoquant l’activation des sirènes d’alerte et l’intervention des systèmes de défense antimissile.

Selon plusieurs sources médiatiques internationales, les projectiles ont été en grande partie interceptés par les batteries de défense israéliennes. Toutefois, certaines frappes auraient touché des zones habitées, obligeant les services de secours à intervenir rapidement sur plusieurs sites. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des explosions dans le ciel au moment où les missiles sont interceptés.

Ces bombardements constituent une riposte directe de Téhéran aux frappes menées ces derniers jours par l’aviation israélienne contre des installations militaires en Iran. La capitale iranienne, Téhéran, a notamment été visée par plusieurs attaques aériennes qui ont provoqué d’importants dégâts matériels et des incendies dans certains quartiers.

Depuis l’escalade militaire, les autorités israéliennes ont placé le pays en état d’alerte maximale. Les habitants de plusieurs villes, dont Tel-Aviv et Jérusalem, ont été appelés à se réfugier dans les abris au moment des alertes.

Au-delà de l’affrontement direct entre l’Iran et Israël, les observateurs redoutent désormais une extension du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient. Plusieurs incidents ont déjà été signalés dans la région du Golfe, tandis que la communauté internationale multiplie les appels à la désescalade.

Cette nouvelle phase de bombardements illustre la gravité de la crise actuelle, considérée par de nombreux analystes comme l’une des confrontations militaires les plus dangereuses dans la région depuis plusieurs décennies. Si aucune médiation rapide n’intervient, le risque d’une guerre régionale élargie reste élevé