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Kaolack : la pluie s’invite dans le Saloum, les populations gardent espoir

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XALIMANEWS: Les premières pluies de la saison ont fait leur apparition ce vendredi à Kaolack. Selon les informations recueillies par Xalima, des précipitations sont enregistrées depuis la matinée dans plusieurs quartiers de la capitale du Saloum.

Très attendue par les populations, cette pluie marque un tournant après de longues semaines de chaleur et relance les espoirs d’un bon hivernage dans cette importante zone agricole du pays.

À Kaolack, nombreux sont les habitants qui voient dans ces premières gouttes un signe encourageant pour la campagne agricole à venir. Agriculteurs, éleveurs et commerçants espèrent désormais une installation progressive et régulière des pluies dans les prochains jours.

Si l’heure est encore à l’observation, ce premier épisode pluvieux est accueilli avec satisfaction par les populations, qui y voient les prémices d’une saison des pluies favorable.

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