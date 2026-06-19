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Oussouye : deux élèves du lycée Aline Sitoé Diatta retrouvés morts après une noyade à Cabrousse

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XALIMANEWS: Les corps de deux élèves du lycée Lycée Aline Sitoé Diatta d’Oussouye, portés disparus en mer mercredi à Cabrousse, dans la commune de Diémbéring, ont été retrouvés sans vie jeudi, selon une source sécuritaire.

Le drame s’est produit lors d’une sortie de fin d’année organisée entre camarades de classe. Les deux victimes participaient à une baignade lorsqu’elles ont été emportées par les eaux.

D’après les informations recueillies, la jeune fille identifiée sous les initiales F.B. Diallo aurait été la première victime du courant marin. Son camarade, J.M. Diatta, aurait tenté de lui porter secours, mais n’a pas réussi à faire face à la puissance des vagues.

Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers de Cap-Skirring, avec l’appui de pêcheurs de la localité, ont engagé d’importantes opérations de recherche au large de Cabrousse, près d’un grand complexe hôtelier de la zone.

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Les dépouilles des deux élèves ont finalement été retrouvées environ vingt-quatre heures après leur disparition et formellement identifiées. Après les constatations d’usage, les corps ont été remis à leurs familles sur instruction des autorités judiciaires.

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