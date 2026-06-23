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Affaire du fils d’un magistrat : le journaliste Mor Mbaye Cissé en garde à vue après une publication controversée।

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XALIMANEWS: Le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, a été placé en garde à vue ce mardi à la Sûreté urbaine après son audition par les enquêteurs. Cette mesure intervient dans le cadre d’une procédure ouverte à la suite d’une auto-saisine du parquet pour diffusion présumée de fausses nouvelles.

Selon les informations disponibles, le journaliste est poursuivi après la publication d’un article exclusif relatif à l’arrestation du fils d’un magistrat en fonction au Pool Judiciaire Financier (PJF). Le mis en cause avait été interpellé vendredi dernier en possession de 25 millions de francs CFA dans le cadre d’une enquête portant sur le vol de 100 millions de francs CFA commis en bande organisée.

Lors de ses premières déclarations aux enquêteurs, le suspect avait affirmé avoir soustrait l’argent dans l’armoire de son père. Ces propos, rapportés par le journaliste dans son article, sont aujourd’hui au cœur de la procédure engagée contre lui.

Les investigations menées par la suite auraient toutefois établi que les fonds retrouvés en possession du suspect ne provenaient pas du magistrat, mais seraient liés au vol faisant l’objet de l’enquête. Le parquet reprocherait ainsi au journaliste d’avoir relayé une information qui s’est révélée inexacte au regard des conclusions ultérieures de l’enquête.

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