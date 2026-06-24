Pastef : El Malick Ndiaye mobilise les cadres du Jolof autour d’un ambitieux projet de développement territorial

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale et responsable de Pastef dans le département de Linguère, El Malick Ndiaye, poursuit sa dynamique de mobilisation des forces vives du Jolof. Après une première rencontre tenue le 10 juin dernier, il a réuni, ce mercredi 24 juin 2026, un deuxième groupe de cadres, responsables et ressortissants de la région dans le cadre d’une vaste concertation dédiée au développement du territoire.

Cette rencontre a enregistré l’adhésion de nouveaux membres venus renforcer la dynamique collective engagée autour du développement du Jolof. Les participants ont échangé sur plusieurs axes stratégiques visant à améliorer l’organisation, renforcer la mobilisation des acteurs locaux et apporter des réponses concrètes aux préoccupations des populations du département de Linguère et de l’ensemble de la zone Nord.

À cette occasion, El Malick Ndiaye a dévoilé les contours d’un ambitieux projet de Think Tank politique, économique et stratégique du Jolof. Cette structure se veut un cadre permanent de réflexion, d’expertise et de propositions destiné à accompagner le développement territorial.

Selon ses initiateurs, ce Think Tank aura notamment pour missions de fédérer les cadres, experts et compétences originaires du Jolof autour du projet porté par Pastef, d’élaborer un programme intégré de développement territorial aligné sur les priorités nationales, de contribuer à l’évaluation des politiques publiques et de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de leaders engagés au service du territoire.

L’initiative vise également à renforcer les synergies entre la diaspora, le secteur privé, les collectivités territoriales et les différents acteurs du développement local.

Les participants ont unanimement salué cette démarche qu’ils considèrent comme un important levier de mobilisation des compétences et des intelligences du territoire. Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le travail de terrain, de renforcer la cohésion entre les différentes composantes du Jolof et d’accompagner toutes les initiatives susceptibles d’accélérer son développement économique, social et humain.

D’autres rencontres sont annoncées dans les prochaines semaines afin d’élargir la concertation et d’associer davantage les forces vives du territoire à cette vision commune de développement du Jolof et de la zone Nord.