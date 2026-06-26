Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw appelle à une « révolte » des Lions face à l’Irak

Toronto (Canada) – À la veille du match décisif contre l’Irak, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a lancé un appel fort à ses joueurs. Après deux défaites consécutives, le technicien estime qu’une véritable « révolte » est indispensable pour maintenir les Lions dans la course aux seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

En conférence de presse, jeudi à Toronto, Pape Thiaw a reconnu la déception suscitée par les résultats du Sénégal, annoncé parmi les favoris de la compétition en raison de son statut de champion d’Afrique.

« Il est évident que les critiques sont nombreuses après deux défaites. Il faut maintenant provoquer une révolte, à tous les niveaux : sur le plan tactique, dans l’état d’esprit et dans l’engagement de chacun », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur assure que son staff travaille à corriger les insuffisances constatées depuis le début du tournoi et promet de faire les meilleurs choix pour aller chercher la qualification.

« Nous donnerons tout pour aller chercher cette qualification », a-t-il affirmé.

Le Sénégal, battu lors de ses deux premières sorties, n’a désormais plus le droit à l’erreur. Face à l’Irak, vendredi à 19h GMT à Toronto, seule une victoire permettra aux Lions d’espérer poursuivre leur aventure.

« Ce sera une finale pour les deux équipes. Nous avons chacun perdu nos deux premiers matches. Pour rester dans la compétition, il faudra impérativement s’imposer », a insisté Pape Thiaw.

Malgré la situation compliquée, le sélectionneur refuse de céder au découragement. Il estime que son groupe possède encore les ressources nécessaires pour inverser la tendance.

« Rien n’est terminé. Il nous reste une rencontre et il faudra tout donner pour l’emporter et espérer poursuivre l’aventure », a-t-il souligné.

Pape Thiaw a également renouvelé sa confiance à cette génération de joueurs, convaincu qu’elle peut encore marquer l’histoire du football sénégalais.

« Cette équipe a déjà remporté des trophées, elle écrit son histoire et veut désormais laisser une trace au niveau mondial. Les joueurs sont déterminés et motivés pour offrir du bonheur au pays », a-t-il déclaré.

Conscient de l’importance de cette ultime rencontre, le sélectionneur assure que ses hommes sont prêts à livrer bataille.

« Les joueurs sont prêts. Ils vont se battre pour aller chercher ces trois points. Nous ne nous attendions pas à nous retrouver dans cette situation, mais il faut l’accepter et répondre sur le terrain », a-t-il conclu.

Actuellement troisième du groupe I avec zéro point, le Sénégal devra non seulement s’imposer, idéalement avec un écart conséquent, face aux Lions de Mésopotamie, mais également compter sur des résultats favorables dans les autres groupes pour espérer intégrer le cercle des huit meilleurs troisièmes et décrocher son billet pour les seizièmes de finale.

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appelle à une « révolte » des Lions face à l’Irak

Toronto (Canada) – À la veille du match décisif contre l’Irak, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a lancé un appel fort à ses joueurs. Après deux défaites consécutives, le technicien estime qu’une véritable « révolte » est indispensable pour maintenir les Lions dans la course aux seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

En conférence de presse, jeudi à Toronto, Pape Thiaw a reconnu la déception suscitée par les résultats du Sénégal, annoncé parmi les favoris de la compétition en raison de son statut de champion d’Afrique.

« Il est évident que les critiques sont nombreuses après deux défaites. Il faut maintenant provoquer une révolte, à tous les niveaux : sur le plan tactique, dans l’état d’esprit et dans l’engagement de chacun », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur assure que son staff travaille à corriger les insuffisances constatées depuis le début du tournoi et promet de faire les meilleurs choix pour aller chercher la qualification.

« Nous donnerons tout pour aller chercher cette qualification », a-t-il affirmé.

Le Sénégal, battu lors de ses deux premières sorties, n’a désormais plus le droit à l’erreur. Face à l’Irak, vendredi à 19h GMT à Toronto, seule une victoire permettra aux Lions d’espérer poursuivre leur aventure.

« Ce sera une finale pour les deux équipes. Nous avons chacun perdu nos deux premiers matches. Pour rester dans la compétition, il faudra impérativement s’imposer », a insisté Pape Thiaw.

Malgré la situation compliquée, le sélectionneur refuse de céder au découragement. Il estime que son groupe possède encore les ressources nécessaires pour inverser la tendance.

« Rien n’est terminé. Il nous reste une rencontre et il faudra tout donner pour l’emporter et espérer poursuivre l’aventure », a-t-il souligné.

Pape Thiaw a également renouvelé sa confiance à cette génération de joueurs, convaincu qu’elle peut encore marquer l’histoire du football sénégalais.

« Cette équipe a déjà remporté des trophées, elle écrit son histoire et veut désormais laisser une trace au niveau mondial. Les joueurs sont déterminés et motivés pour offrir du bonheur au pays », a-t-il déclaré.

Conscient de l’importance de cette ultime rencontre, le sélectionneur assure que ses hommes sont prêts à livrer bataille.

« Les joueurs sont prêts. Ils vont se battre pour aller chercher ces trois points. Nous ne nous attendions pas à nous retrouver dans cette situation, mais il faut l’accepter et répondre sur le terrain », a-t-il conclu.

Actuellement troisième du groupe I avec zéro point, le Sénégal devra non seulement s’imposer, idéalement avec un écart conséquent, face aux Lions de Mésopotamie, mais également compter sur des résultats favorables dans les autres groupes pour espérer intégrer le cercle des huit meilleurs troisièmes et décrocher son billet pour les seizièmes de finale.

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