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Bigamie présumée à Mbour : deux mois après son mariage, elle épouse un autre homme

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XALIMANEWS: D’après les informations rapportées par L’Observateur, une femme identifiée sous les initiales M. D. Kane a été jugée jeudi devant le Tribunal d’instance de Mbour pour des faits présumés de bigamie. Il lui est reproché d’avoir célébré un nouveau mariage à Kaolack alors qu’elle demeurait légalement liée à son premier époux, le commerçant T. A. Ndiaye.

Selon les éléments du dossier, la mise en cause avait quitté le domicile conjugal le 29 décembre 2025, à peine deux mois après son union. Quelques semaines plus tard, elle aurait contracté un second mariage sans avoir obtenu la dissolution officielle du premier.

Le quotidien indique que c’est au début du mois de janvier que T. A. Ndiaye a découvert la situation. Alors qu’il tentait de renouer avec son épouse et d’organiser son retour au foyer, il a appris qu’elle s’était remariée. Face à cette découverte, il a saisi le commissariat urbain de Diamaguène pour déposer une plainte.

À l’audience, la prévenue n’a pas contesté les faits. Elle a expliqué avoir considéré son premier mariage comme terminé après une période de maladie qui l’avait contrainte à séjourner chez ses parents à Dakar. Toutefois, elle a reconnu ne disposer d’aucun acte officiel de divorce justifiant cette séparation, affirmant que les démarches n’avaient jamais abouti.

Ces arguments n’ont pas convaincu la partie civile. Devant le tribunal, le plaignant a accusé son épouse d’avoir profité de lui avant de mettre fin à leur relation. Il soutient que les difficultés ont commencé peu après leur mariage et estime avoir été lésé après avoir versé une dot de 500 000 FCFA. Il réclame aujourd’hui le remboursement de cette somme ainsi qu’une indemnisation équivalente en guise de dommages et intérêts.

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Considérant les faits comme constitutifs d’une infraction caractérisée, le ministère public a demandé l’application rigoureuse de la loi. Le tribunal a finalement décidé de mettre l’affaire en délibéré et rendra sa décision le 16 juillet prochain.

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